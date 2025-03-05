İŞKUR neden açılmıyor? İŞKUR'a neden giremiyorum, çözümü nedir? İŞKUR açılmıyor sorunu ve çözümü

İŞKUR açıldığı ve faaliyete geçtiği ilk günden bu yana içerdiği program, eğitim ve etkinliklerle çalışma hayatına destek vermektedir. İş aramanın ya da bir işveren için eleman bulmanın ilk adımı İŞKUR programına kayıt olmaktır. Kurumun eğitim, uygulama ve hizmetlerinden faydalanmak isteyen iş veya çalışan arayan kişiler önce sisteme kayıt olmalıdır. Kurumun hem resmi internet sitesi hem de mobil cihazlara indirilebilen mobil uygulaması bulunmaktadır.

İŞKUR neden açılmıyor?

Hem internet sitesi ile hem de İŞKUR Mobil uygulaması ile hizmet veren kurumun portalına üye olmak ve uygulamayı kullanmak son derece kolaydır. Ancak bazı durumlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak sisteme girişte bazı sıkıntılar yaşanabilir. Eğer İŞKUR açılmıyorsa ya da girişte zorlanılıyorsa bu sorunun neden kaynaklandığı tespit edilmelidir.

Yaşanan sorunun ne olduğu ve neden kaynaklı olarak meydana geldiği tespit edildikten sonra çeşitli çözüm seçenekleri uygulanarak sorun giderilebilir. Sisteme üye olurken ayrıca tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girmek, gerektiği sürede güncellemek de daha hızlı ve daha etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlar. Yaşanan giriş problemleri ise kaynaklandığı nedene göre birden fazla çözüm seçeneğinden biri ile giderilebilir.

İŞKUR'a neden giremiyorum, çözümü nedir?

Herhangi bir nedene bağlı olarak bazen işverenler ya da iş arayan kişiler İŞKUR sistemine kayıtları olduğu hâlde giriş yapmakta sorun yaşayabilirler. Bu durumun çeşitli nedenleri olabilir. Bazen sisteme kayıt olduğu hâlde kayıt görüntülenemiyor da olabilir. Sorun her ne sebepten kaynaklanıyorsa bu duruma uygun bir çözüm yöntemi uygulanabilir.

Bazen İŞKUR sisteminde şifre yenileme ve değiştirme işlemleri için de giriş yapmakta sorun yaşanabilir. Farklı durumlara göre İŞKUR açılmıyor sorunu ve çözümü için şu seçenekler uygulanabilir: