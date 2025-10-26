HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İşlemci çekirdeği nedir, kaç olmalı?

Kullanıcılar bilgisayar işlemleri arasında seçim yaparken genellikle kaç çekirdekli olduğunu sorgularlar. İşlemcideki çekirdek sayısı aynı anda kaç görevin yürütülebildiğini belirler. Dolayısıyla işlemci seçimi bilgisayar toplama ve satın alma sürecindeki en önemli kararlardan biridir. Peki, işlemci çekirdeği nedir, kaç olmalı?

İşlemci çekirdeği nedir, kaç olmalı?
Defne Vera Şahin

Günümüzde işlemciler bilgisayar teknolojisinin en önemli unsurlarından biridir. Kullanıcılar oyun oynarken, tasarım yaparken ya da sadece internette gezinirken tüm bunları işlemcinin gücüne borçludur. İşlemcilerde en sık karşılaşılan kavramlardan birisi ise çekirdek sayısıdır. Çekirdekler işlemcinin aynı anda kaç görevi yürütebildiğini belirler. Dolayısıyla bu kavramı bilmek ihtiyaca yönelik en uygun işlemcinin seçilmesini sağlar.

İşlemci çekirdeği nedir, kaç olmalı?

İşlemcideki çekirdek sayısı içerisinde aynı anda çalışabilen küçük işlem birimlerinin sayısını gösterir. Her çekirdek tek başına görev yapabilir. Bu da bilgisayarda farklı işlemleri aynı anda yürütebildiği anlamına gelir.

Çekirdek sayısı arttıkça işlemcinin daha fazla işi aynı anda yapabilmesi artar. Bu da genel olarak cpu performansının daha iyi olmasını ifade eder. Öte yandan çok çekirdekli işlemciler genellikle daha pahalıdır ve daha fazla enerji tüketir.

Oyun oynamak gibi yüksek performans gerektiren durumlarda çekirdek sayısı oldukça önemlidir. Çünkü modern oyunlar birden fazla işlemi aynı anda çalıştırır. Bu nedenle daha fazla çekirdeğe sahip bir işlemcide daha akıcı bir oyun deneyimi yaşanabilir.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber işlemci alanında da büyük ilerlemeler kaydedildi. Günümüzde piyasada çok farklı çekirdek sayılarına sahip işlemciler bulunmaktadır. Bilgisayarlarda 2, 4, 6, 8 hatta 10 çekirdekli işlemciler görmek oldukça yaygın hale geldi. Çekirdek, İngilizcede “core” olarak adlandırılır ve işlemciler genellikle çekirdek sayılarına göre sınıflandırılır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

  • Dual Core işlemcilerde 2 çekirdek
  • Quad Core işlemcilerde 4 çekirdek
  • Hexa Core işlemcilerde 6 çekirdek
  • Octa Core işlemcilerde 8 çekirdek
  • Deca Core işlemcilerde 10 çekirdek

Çekirdek sayısının fazla olması sadece bilgisayarlar için önemli değildir. Bununla beraber akıllı telefonlar, tabletler ve hatta akıllı saatler gibi cihazlar için de oldukça önemlidir. Çünkü çok çekirdekli işlemciler cihazın aynı anda daha fazla işi yapmasını sağlar.

İşlemcinin kaç çekirdekli olması gerektiğinin kesin bir cevabı yoktur. Çünkü doğru çekirdek sayısı bilgisayarı ne amaçla kullanacağınıza göre değişir. Günlük kullanım için 2 veya 4 çekirdekli işlemciler yeterlidir.

Oyun oynayan kullanıcılar için 6 çekirdekli işlemciler ise çoğunlukla idealdir. 8 çekirdek ve üzeri işlemcilerde ise video düzenleme, 3D modelleme, yazılım geliştirme veya mühendislik uygulamaları yüksek performans sağlar. Bu noktada kullanıcılar core sayısını kendi ihtiyaçlarına göre belirlemelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PKK, Türkiye'den çekildi! Çelik'ten açıklamaPKK, Türkiye'den çekildi! Çelik'ten açıklama
2 kişi yaralandı! Kütahya'da otomobille motosikletin çarpıştığı feci kaza...2 kişi yaralandı! Kütahya'da otomobille motosikletin çarpıştığı feci kaza...

Anahtar Kelimeler:
bilgisayar işlemci çekirdek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.