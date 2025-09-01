HABER

İşlemci sıcaklığına nasıl bakılır? İşlemci sıcaklığı nasıl öğrenilir? İşlemci sıcaklığı öğrenme

Çeşitli kullanım alanları ve boyutları olsa da bir çantaya girilebilecek kadar küçülebilen bilgisayarlar son derece güçlü elektronik cihazlardır. Donanımsal özellikleri ve enerji tüketimleri ise birtakım sorunlara yol açabilir.

Doğukan Bayrak

Bilgisayarlardan beklenen genel olarak kullanım kolaylığı, mobilitesi, enerji yönetimi ve donanımsal parçalarının yüksek işlem hacmine sahip olmasıdır. Diğer maddelere nazaran bilgisayarın kalbi olarak karşımıza "işlemci" çıkar. İşlemci bütün donanım ekipmanlarının yükünün toplandığı parçadır.

Günümüzde ileri düzey işlemciler mevcut. Yalnız aşılması zor bir konu olarak enerji sorunu burada da etkisini hissettirmektedir. İşlemciler, mobilite açısından küçük alanda, en hızlı süreçte ve yüksek performansla verileri işler. Bu kadar yoğun bir işlem için kullanılan enerji transferinin de sonucu olarak işlemcilerin ısınması yaygın bir sorundur.

İşlemci sıcaklığına nasıl bakılır?

İşlemci sıcaklığı öğrenme genel cihaz sağlığı açısından son derece önemlidir. İşlemcinin ısınma seviyesine göre diğer aksamlar tam verimle çalışamaz ve cihaz yavaşlar; hatta zamanla tamamen bozulabilir. İşlemcilerde kabul edilen sıcaklık değerleri boştayken 30-50 derece, kullanım halinde ise 70-75 derece üst sınırdır. Sürekli olarak 90 derece ve üzerinde seyreden işlemcilerde ise verim giderek azalır ve müdahale edilmezse kullanım ömrünü doldurabilir.

İşlemci sıcaklığı nasıl öğrenilir?

Windows’ta işlemci sıcaklığı öğrenme yöntemi

Üçüncü taraf yazılımlı programlar kullanarak ücretsiz olarak işlemci sıcaklığını öğrenebilirsiniz. Bu programlardan herhangi birisini indirip çalıştırın, işlemci çekirdeği başına sıcaklık derecesini size sunacaktır. Değerler anlık olarak işlenir ve işlemciyi kullanma kapasitenize bağlı olarak değişir.

BIOS/UEFI Üzerinden işlemci sıcaklığı öğrenme

Bilgisayarınızı yeniden başlatın, açılış ekranında Del, F2 veya Esc kombinasyonlarını girerek BIOS/UEFI menüsüne giriş yapın. “Hardware Monitor” veya “PC Health” bölümünden işlemci sıcaklığınızı öğrenebilirsiniz. Bu yöntem ile işletim sisteminiz henüz yüklenmemiş olduğu için boştaki değerini de ölçebilirsiniz.

MacOS’ta işlemci sıcaklığı öğrenme

Apple macOS’larda dahili bir işlemci ısı ölçme sistemi yoktur, harici uygulamalar (iStat Menus, Intel Power Gadget(bu uygulama intel işlemcili MAClerde çalışır) kullanmanız gerekmektedir.

