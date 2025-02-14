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İşletme şefi 'çık dışarı, özel mülk' diyerek bağırmıştı... Sendika Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.02.2025 10:37
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Antep Başpınar Organize Sanayi'de yapılan zammı yetersiz bulan ve iş bırakan işçilerin bugün Demokrasi Meydanı’nda yapacağı açıklama öncesi Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı. Mehmet Türkmen, Canan Tekstil’in işletme şefi Ömer Karaca ile kameralar önünde yaşadığı tartışmayla gündem olmuştu.

İşletme şefi 'çık dışarı, özel mülk' diyerek bağırmıştı... Sendika Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

Antep Başpınar Organize Sanayi’de iş bırakan işçilerin eylemleri sürerken Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı.

Evinin önünden gözaltına alınan Mehmet Türkmen’in savcılığın talimatıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı, Başpınar Organize Sanayi Polis Merkeze götürüldüğü öğrenildi.

adasda

BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞMIŞLARDI

Mehmet Türkmen, Canan Tekstil’in işletme şefi Ömer Karaca ile kameralar önünde yaşadığı tartışmayla gündem olmuştu.

"SEN KİMSİN! ÇIK DIŞARI"

Söz konusu tartışma sırasında Karaca, "Sen kimsin! Çık dışarı, dışarıda temsil et işçileri. Burası özel mülk" diyerek bağırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Gaziantep sendika
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