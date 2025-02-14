İşletme şefi 'çık dışarı, özel mülk' diyerek bağırmıştı... Sendika Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı

Antep Başpınar Organize Sanayi’de iş bırakan işçilerin eylemleri sürerken Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı.
Evinin önünden gözaltına alınan Mehmet Türkmen’in savcılığın talimatıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı, Başpınar Organize Sanayi Polis Merkeze götürüldüğü öğrenildi.
BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen
Mehmet Türkmen, Canan Tekstil’in işletme şefi Ömer Karaca ile kameralar önünde yaşadığı tartışmayla gündem olmuştu.
Söz konusu tartışma sırasında Karaca, "Sen kimsin! Çık dışarı, dışarıda temsil et işçileri. Burası özel mülk" diyerek bağırmıştı.
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