'AK Partili vekiller ekrana dönüyor' iddialarına AK Parti'den yanıt geldi! "Beklentileri karşılamak tabii olandır"

Gazeteci İsmail Saymaz, "AK Partili milletvekillerine ekran izni" başlıklı yazısında AK Parti'nin medya stratejisini değiştirdiğini ve AK Partili vekillerin artık ekranlarda görüneceğini yazmıştı. Konuyla ilgili AK Parti cephesinden yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar konuyla ilgili "Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır" dedi.

Doğukan Akbayır

Saymaz, Halk TV'deki "AK Partili milletvekillerine ekran izni" başlıklı yazısında, "AK Parti, medya stratejisini değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatını vermiş. Bundan böyle AK Parti’yi televizyon ekranlarda kendi milletvekilleri ve yöneticileri savunacak. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra ekranda iktidar yanlısı gazetecileri değil, AK Partili siyasetçileri göreceğiz." ifadelerine yer vermişti.

AK PARTİ'DEN YANIT GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar:

"Türkiye son çeyrek asırda ulusal ve uluslararası birçok badire atlattı. Çok ciddi reformlara imza attı. Bunlar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle başarıldı. Bu başarıda siyasetçilerden gazetecilere, STK gönüllülerinden teşkilat mensuplarımıza kadar birçok bileşen çok önemli roller üstlendi. Hep birlikte Milli bir duruş sergilendi. Zira milli meselelerde tarafsızlık asla bir duruş olamaz.

AK Parti Medya ve İletişim politikalarında da her zaman bu düsturla hareket etmiş, rutinlerini de buna göre oluşturmuştur. Bu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde devam edecektir.

Bizim tüm kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız ve Milletvekillerimiz de zaten ülke meselelerine ilişkin değerlendirmeleriyle medyada ve sahada her an etkin olarak bulunmaktadır. Gelişen gündeme göre daha aktif olmalarına ilişkin beklentileri karşılamak tabii olandır.

Bunun dışında ortaya atılan ve partimize atfedilen gündemlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

İKTİDARI SAVUNMAK GAZETECİLERE BIRAKILMAYACAK CİDDİ BİR İŞTİR"

Konuyla ilgili Ahmet Hakan'dan da 23 Aralık'ta bir yazı gelmişti. Yazısında Hakan şu ifadeleri kullanmıştı:

"İktidarı savunmak, gazetecilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. AK Parti’nin, milletvekillerini ekranlardan uzak tutması akıl alır gibi şey değil. Çoklu tartışma programlarında AK Parti’yi gazeteciler değil AK Parti milletvekilleri savunmalıdır."

