İspanya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor! 2 ayda bin 180 kişi öldü

İspanya’da etkili olan yüksek hava sıcaklıklarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İspanya Çevre Bakanlığı, 16 Mayıs-13 Temmuz tarihleri arasında ülkede etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle bin 180 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 65 yaşın üzerinde olduğunu ve yarısından fazlasını kadınların oluşturduğunu ifade etti. Bakanlık, geçen yılın aynı döneminde 114 kişinin aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Batı Avrupa'daki diğer ülkeler gibi İspanya da son haftalarda aşırı sıcaklardan etkilenmiş ve sıcaklıklar genellikle 40 santigrat derecenin üzerinde seyretmişti. Carlos III Sağlık Enstitüsü verilerine göre ise İspanya’da geçtiğimiz yaz mevsimi döneminde toplan 2 bin 191 kişi hayatını kaybetmişti.

AVRUPA'DA TOPLAM 2 BİN 300 KİŞİ ÖLDÜ

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir raporda, Avrupa’da 12 ülkede 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış, en çok can kaybının 499 ile İtalya’nın Milano kentinde kaydedildiği ifade edilmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır