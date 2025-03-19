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İspanya'da sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi tahliye edildi

19.03.2025 18:11
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İspanya'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi tahliye edildi.

İspanya'da sel felaketi! 2 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi tahliye edildi

İspanya'yı güneyinde dün etkili olan Laurence fırtınası şiddetli yağışlara ve sel felaketine neden oldu. Endülüs bölgesinin Sevilla kentinde sel sularına kapılarak sürüklenen araçtaki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Cordoba'da ise pazartesi gününden bu yana bir kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Malaga'daki Guadalhorce ve Campanillas nehirlerinin şiddetli yağışların ardından taşması sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Okullar tatil edilirken, acil servisler taşan nehirlerin çevresindeki bölgelerde yaklaşık 370 evi tahliye etti. Evlerinde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Trafik Genel Müdürlüğü'ne göre şiddetli yağışlar nedeniyle toplam 52 yol trafiğe kapatıldı.

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İspanya'da yarın Martinho fırtınasının etkili olması şiddetli yağışların meydana gelmesi bekleniyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel İspanya
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