İspanya'dan F-35 şoku: Avrupa seçenekleri masada

Madrid, Amerikan yapımı F-35 savaş uçaklarını almaktan vazgeçerek Eurofighter ve FCAS projelerine yöneldi.

İspanya, son dönemde savunma sanayiinde önemli bir karar alarak ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını satın alma planlarından vazgeçtiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı yetkilileri, El Pais gazetesinde çıkan haberi doğrulayarak, F-35 alımının artık gündemde olmadığını ve Avrupa merkezli alternatiflere odaklanılacağını belirtti. Bu alternatifler arasında, halihazırda İspanya Hava Kuvvetleri'nde de görev yapan Eurofighter Typhoon ve geleceğin savaş uçağı sistemi olarak lanse edilen FCAS (Future Combat Air System) projeleri bulunuyor.

Bu karar, Lockheed Martin için önemli bir geri adım olarak değerlendiriliyor. Zira İspanya, 2017 yılında F-35 hakkında bağlayıcı olmayan bir bilgi talebinde bulunmuştu. Ancak gelinen noktada, Madrid'in Avrupa savunma sanayiine olan bağlılığını vurgulayarak, kıta içi iş birliğine öncelik verdiği anlaşılıyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, yaptığı açıklamada, "İspanya'nın seçeneği, mevcut Eurofighter ve gelecekte FCAS'ı içeriyor," ifadelerini kullandı.

FCAS projesi, Fransa ve Almanya'nın öncülüğünde yürütülen ve İspanya'nın da dahil olduğu, yeni nesil savaş uçakları ve insansız hava araçlarını içeren bir savunma sistemini kapsıyor. Bu proje, sadece bir savaş uçağı geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda siber güvenlik, yapay zeka ve veri analitiği gibi alanlarda da teknolojik ilerlemeyi hedefliyor.