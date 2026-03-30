İspanya durmuyor! Bir ABD kararı daha: Trump çileden çıkacak

İspanya resmi haber ajansı, Savunma Bakanlığı kaynaklarına doğrulatarak verdiği haberde, daha önce ABD uçaklarının Rota (Cadiz) ile Moron de la Frontera (Sevilya) deniz ve hava üslerini kullanmasını yasaklayan İspanya hükümetinin Avrupa ülkelerinde konuşlanmış ABD uçaklarına da İspanyol hava sahasını kapattığını duyurdu.

ABD'YE REST: GEÇİŞ PLANLARINI BİLE İPTAL ETTİLER

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına destek veren Amerikan savaş uçaklarına hava sahasını kapatma kararı aldı. Daha önce Rota (Cadiz) ve Moron de la Frontera (Sevilla) üslerinin ABD uçaklarına kapatılmasının ardından, Madrid yönetimi Avrupa’da konuşlanmış ABD bombardıman uçaklarının geçiş planlarını da iptal etti.

ABD İLE TANSİYON YÜKSELİYOR

Bu çerçevede, B-52 ve B-1 bombardıman uçaklarının Moron de la Frontera’ya konuşlandırılması planı ABD ile istişare sonucu rafa kaldırıldı. Sadece acil durumlarda geçiş ve inişlere izin verileceği bildirildi.

ABD uçakları, İran’dan dönüşlerinde İspanyol hava sahasına girmeyerek, Cebelitarık Boğazı üzerinden İngiltere’ye yönlendirildi. Bu durum, İspanya ve ABD arasındaki tansiyonu yükselten bir başka kriz unsuru oldu. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce İspanya’yı eleştirmiş ve ticari ilişkileri kesmekle tehdit etmişti.