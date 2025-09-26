HABER

İspanya, İsrail ile büyük çaplı bir silah alım anlaşmasını daha iptal etti

İspanya, İsrail'den 207 milyar euro değerinde bir silah alım anlaşmasını daha iptal ederek, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgaline karşı Filistin halkına verdiği destek kapsamında bu ay üçüncü silah alım anlaşmasını feshetmiş oldu.

İsrail basını, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e silah ambargosu uygulamaya başlayan İspanya'nın geçtiğimiz hafta sonu İsrail ile 207 milyar euro değerinde büyük çaplı bir silah alım anlaşmasını daha iptal ettiğinin öğrenildiğini duyurdu. Bu ay içinde iptal edilen üçüncü büyük çaplı silah alım anlaşmasının İspanya'nın Eurofighter Typhoon uçakları için 207 milyar euro değerinde gelişmiş navigasyon ve hedefleme sistemlerinin alımını içerdiği kaydedildi. Geçen yıl imzalanan anlaşma çerçevesinde, İsrailli Rafael firmasının İspanyol Hava Kuvvetleri'ne gelişmiş sensör, kamera ve radarların yanı sıra lazer işaretleyici ile de donatılmış olan yaklaşık 45 adet "Lightning V" podu tedarik etmesi öngörülüyordu.

İSRAİL İLE SİLAH SEVKİYATINI YASAKLAYAN SİLAH AMBARGOSU KARARNAMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İspanya hükümeti, geçtiğimiz günlerde hafta İsrail ile tüm savunma teçhizatı ile çift kullanımlı ürün ve teknolojilerin ticaretini yasaklayan bir Kraliyet kararnamesini onayladı. İspanya üzerinden İsrail'e silah sevkiyatını da yasaklayan silah ambargosu kararnamesi, dün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İSPANYA, 2023'TE İMZALANAN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETMİŞTİ

İspanya, geçtiğimiz pazartesi günü İsrail'in Elbit Systems şirketinden PULS roketleri satın almak üzere 2023'te imzalanan 700 milyon euroluk sözleşmeyi de iptal etmişti. Ülke, bu ay içinde ayrıca Rafael'den 237 milyon euroluk Spike füzesi alımına ilişkin anlaşmayı da feshetmişti.

NETANYAHU İSPANYA HAVA SAHASINI KULLANMAKTAN KAÇINDI

Öte yandan, Gazze'de işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıktığı ABD'ye giderken İspanya hava sahasını kullanmaktan kaçınarak alışılmadık bir rota tercih etti.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

