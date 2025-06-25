İspanya'nın başkenti neresi? İspanya'nın başkenti hakkında bilgiler

Fenikelilerin M.Ö. 1100'lü yıllarda İspanya topraklarına ilk yerleşim merkezlerini kurmaya başladıkları bilinmektedir. Sonraki süreçte Fenikelileri Yunanlılar ve Keltler takip etmiştir. Daha sonra Kartacalıların egemenliği altında yaşadıkları bir sürece girmiştir. M.Ö. 202 yılında Romalılar Kartacalıları İber Yarımadası’ndan çıkartmışlardır. Roma İmparatorluğu bu durumun ardından İspanya topraklarında birliği sağlamıştır ve zaman içinde Hristiyanlık da bu bölgede kabul edilmiştir.

İspanya toprakları M.S. 5. yüzyılda Germen kabileleri tarafından saldırıya uğramıştır. Sıra ile Alanlar, Suevler ve Vandallar daha sonra da Vizigotlar bu bölgeye hakim olmuşlardır. Hristiyanlık dinini kabul eden Vizigotlar bu bölgede en uzun süre hakimiyet kuran topluluktur. Kuruluşu fiilen 1479 yılında gerçekleşmiş olan İspanya, toplamda 505.992 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Nüfusu ise 50 milyona yakındır.

Ülkede 11. yüzyılda çeşitli iç karışıklıklar çıkınca Hristiyanlar kuzeyden başlamak üzere yarımadayı yeniden ele geçirmeye başlamışlardır. 1276 yılına gelindiği zaman Müslümanların elinde sadece güney tarafındaki Granada kalmıştır. Aeagon Kralı ve Kastilya Kraliçesi’nin evlenmesinin ve ordularını birleştirmelerinin ardından Hristiyanların gücü artmıştır. Yahudiler ile Müslümanlar bu süreçte bu topraklardan çıkartılmışlardır.

1939 yılında iç savaş sona ermiştir ve 2. Dünya Savaşı’na katılmayan ülke ordunun da desteği ile aynı devlet başkanı ile devam etmiştir. 15 Haziran 1977’de İspanya’da 40 yıl sonra ilk kez seçim yapılmıştır. Demokratik Merkez Birliği çoğunluğu elde etmiştir ve yapılan darbe girişimi başarısız olmuştur. 1978 yılında kabul edilmiş olan anayasanın ardından 1812 yılında bugünkü mevcut anayasa kabul edilmiştir.

İspanya 17 özerk bölgeye ayrılmış bir ülkedir. Bunun dışında iki özerk şehir de bulunmaktadır. Elli şehirden oluşan İspanya'da 7 özerk bölgenin her biri birer şehir olarak da kabul edilmektedir. Ülke İber Yarımadası'nın 6/7'lik kısmını kaplamaktadır. Pireneler boyunca Andorra ve Fransa ile arasında bir sınır yer almaktadır. Toplamda 1917 kilometrelik bir sınır uzunluğuna sahip olan ülkede Andorra ile 93 kilometre, Cebelitarık ile 1 kilometre, Portekiz ile 1214 kilometre, Fransa ile 623 kilometre uzunluğunda sınır vardır. Ayrıca kıyı şeridi 4946 kilometre uzunluğundadır.

Ülkedeki en yüksek dağ 3718 metre uzunluğu ile Kanarya Adaları’na ait olan Tenerife Adası’nda yer alan Pico del Teide Dağı'dır. Kıtadaki en yüksek dağ da Granada eyaletinde yer alan Sierra Nevada bölgesindeki 3482 metre yüksekliği bulunan Mulhacen Dağı'dır. İspanya’nın kuzeyinde yer alan kıyıda sadece La Coruna, Gijón, Robadeo ve Avilies belirgin çıkıntılara sahiptir. Diğer yerlerde ise düz bir hat görülmektedir.

Ülkenin iklimi birden fazla iklim türü görüldüğü için çeşitlilik göstermektedir. Okyanus kıtasal iklim, Atlantik iklim, kıtasal Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimi, subtropikal iklim, dağ iklimi ülkedeki farklı bölgelerde gözlemlenen farklı iklimlerdir. Örnek olarak Akdeniz iklimi Balear adaları, Katalonya, Murcia ve Endülüs’te görülür. Atlantik iklim ise Atlantik Okyanusu kıyılarında olan bölgelerde etkilidir. Aragona’da, Valensiya’nın iç kısımlarında, Murcia’da ve Endülüs'te ayrıca kıtasal Akdeniz iklimi de yaşanmaktadır. Dağ iklimi ise Pirenelerin yüksek kısımlarında ve Kastilya dağlarında hissedilir.

İspanya'nın başkenti neresidir?

Madrid, İspanya’nın en kalabalık şehri ve başkentidir. Şehirdeki nüfus yaklaşık olarak 3 milyon civarındadır. Ayrıca şehirde yaklaşık olarak 6 milyondan fazla metropolitan alan nüfusu bulunmaktadır. Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler arasında en büyük olan ikinci alandır. 604 kilometrekare civarında bir yüzölçümü bulunan şehir aynı zamanda ülkedeki ekonomik, siyasi, kültürel bir merkez olma özelliğine de sahiptir.

Madrid kentsel bölgesi, Avrupa Birliği’nde en büyük olan ikinci gayri safi yurt içi hasılaya sahiptir. Eğlence, moda, bilim, siyaset, eğitim, çevre, medya ve sanat gibi farklı alanlarda dünya genelinde büyük bir etkisi bulunur ve dünyadaki en küresel şehirlerden biri kabul edilir. Yüksek yaşam standartları ile ekonomik açıdan gelişmeler yaşanan ve pazar payının büyüklüğü gibi özellikleri ile önem kazanan bir merkezdir.