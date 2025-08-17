HABER

İspanya yanıyor: Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya: 50'den fazla yerde devam ediyor!

İspanya, son yılların değil, belki de tarihinin en yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin kuzeyinden güneyine kadar 50'den fazla farklı noktada kontrol altına alınamayan alevler, binlerce hektarlık ormanlık alanı tehdit ederken, 4 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilerek geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Yangınlardan en çok etkilenen bölgeler arasında Kastilya ve Leon, Galiçya, Asturias ve Extremadura öne çıkıyor.

50'DEN FAZLA NOKTADA ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin yerel yönetim kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Kastilya ve Leon'da 25, Galiçya'da 14, Asturias'da 12 ve güneydeki Extremadura bölgesi başta olmak üzere toplamda 50'den fazla noktada orman yangınları devam ediyor.

Galiçya'da Ourense, Kastilya ve Leon'da Leon ve Zamora, Asturias'da Somiedo Doğal Parkı ve Extremadura'da Plasencia en büyük yangınların olduğu bölgeler olarak öne çıkıyor.

3 BİN 250 KİŞİ GECEYİ DIŞARDA GEÇİRMİŞ

Yerel yönetim kaynaklarından verilen bilgilerde Kastilya ve Leon'da 3 bin 250 kişinin halen geceyi evlerinin dışında geçireceği bildirildi.

Günlerdir yangınlarla mücadele eden Galiçya bölgesinde de şu ana kadar 47 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtildi.

Ourense çevresini etkileyen yangınlardan dolayı halen yüzlerce kişi spor salonları, barınma yerleri ya da dost ve akrabalarında geceyi geçiriyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN GÖNDERİLEN UÇAKLAR DA DESTEK VERİYOR

Güneydeki Extremadura bölgesinde de Caceres kentine bağlı Jarilla ilçesinde 200 kişinin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Başbakan Pedro Sanchez, orman yangınlarından en çok etkilenen Galiçya'nın Ourense ve Kastilya ile Leon'un Leon kentlerine 17 Ağustos pazar günü ziyaretlerde bulunacak.

İspanya'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına İspanya Askeri Acil Yardım (UME) birimleri ve Avrupa Birliği'nden gönderilen uçaklar da destek veriyor.

PORTEKİZ'DE 78 NOKTADA ALEVLER AKTİF

Diğer yandan ağustos ayı başından itibaren alarm durumunda yangınlarla mücadele eden Portekiz'de de mevcut durumda 8'i büyük olmak üzere 78 noktada alevlerin aktif olduğu bildirildi.

Portekiz Sivil Savunma Kurumu, ülke genelinde 5 bin 148 itfaiyecinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını, 42 hava ve 305 kara aracının da destek verdiğini duyurdu.

(AA)

