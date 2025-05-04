İspanyol Bakan Aagesen: Elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesi günler sürecek

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, siber saldırı da dahil hiçbir ihtimalin göz ardı edilmediğini belirterek, elektrik kesintisinin nedeninin belirlenmesinin günler süreceğini kaydetti. Aagesen, elektrik şirketlerinin hükümetle anlaştığı nükleer santrallerin kapatılması programıyla elektrik kesintisinin ilişkilendirilmesinin ‘saçma’ olduğunu dile getirdi.

Bakan Aagesen, kesintinin sebebinin araştırılmasıyla ilgili, "Net bilgilere ulaşmak ve bunları tam bir şeffaflıkla iletebilmek için son derece dikkatli ve sorumluluk bilinciyle soruşturmayı yürütüyoruz” dedi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır