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Isparta'da askeri eğitimde gergin anlar! Somalili askerler maç sonrası birbirine girdi: 51 asker hastanelik oldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.03.2025 14:33
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Isparta’da komando eğitimi alan Somalili askerler arasında futbol maçı sonrası kavga çıktı. Olayda 1’i ağır olmak üzere 51 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, olayın detaylarını araştırmak üzere bir heyet görevlendirildiğini açıkladı.

Isparta'da askeri eğitimde gergin anlar! Somalili askerler maç sonrası birbirine girdi: 51 asker hastanelik oldu

Isparta’da komando eğitimi gören Somalili askerler arasında oynanan futbol maçı sonrası kavga çıktı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgilere göre, 17 Mart 2025 tarihinde 40’ıncı Komando Tugay Komutanlığı'nda yaşanan olayda, futbol maçının ardından gerginlik tırmandı ve askerler arasında arbede yaşandı.

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Çıkan kavgada 1’i ağır olmak üzere toplam 51 Somalili asker yaralandı. Olaya müdahale eden bazı Türk askeri personelinin de hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından, yaşanan kavganın nedenlerine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldı. MSB, konunun araştırılması için bir heyet görevlendirildiğini açıkladı. Eğitimi tamamlayan Somalili askerlerin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker Isparta Somali Komando msb
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