Isparta’da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların suçları ve cezaları, "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, "Silahla Birden Fazla Kişi ile Tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay, "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçundan 6 ay 22 gün, "Basit Yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası olarak belirtildi. Yakalanan 4 şahıs, işlemlerinin ardından Yalvaç Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır