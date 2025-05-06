HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Isparta’da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı

Isparta’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta’da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların suçları ve cezaları, "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, "Silahla Birden Fazla Kişi ile Tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay, "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçundan 6 ay 22 gün, "Basit Yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası olarak belirtildi. Yakalanan 4 şahıs, işlemlerinin ardından Yalvaç Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karacasu Belediyesi, son gün için tarih verdiKaracasu Belediyesi, son gün için tarih verdi
FETÖ'nün 47 kentteki güncel örgüt yapısı deşifre edildiFETÖ'nün 47 kentteki güncel örgüt yapısı deşifre edildi

Anahtar Kelimeler:
polis Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi hamile! Bebeğin cinsiyetini açıkladılar

Eşi hamile! Bebeğin cinsiyetini açıkladılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlıktan yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakanlıktan yeni düzenleme

Çanakkale'de düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş

Çanakkale'de düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş

Polisler şaştı kaldı: Tırın içindeki gizli bölmeden 42 kişi çıktı!

Polisler şaştı kaldı: Tırın içindeki gizli bölmeden 42 kişi çıktı!

Önce Almanya şimdi İngiltere: Savaşa hazırlanıyorlar!

Önce Almanya şimdi İngiltere: Savaşa hazırlanıyorlar!

ABD bunu konuşuyor! Gizli projeyi açıkladı: "Okyanusların altına inşa ettik"

ABD bunu konuşuyor! Gizli projeyi açıkladı: "Okyanusların altına inşa ettik"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.