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Isparta'da elektrik akımına kapılan inşaat ustası hayatını kaybetti

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan usta hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Isparta'da elektrik akımına kapılan inşaat ustası hayatını kaybetti

Olay, saat 10.30 sıralarında Mısırlı köyü içerisinde bulunan bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan demirci ustası Bayram Karataş (52), binanın birinci katına demir döşediği sırada, çektiği demirin inşaata yakın geçen elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Akımın etkisiyle inşaattan düşen Karataş ağır yaralandı.

Isparta da elektrik akımına kapılan inşaat ustası hayatını kaybetti 1

SAĞLIK, JANDARMA VE ELEKTRİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve elektrik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Yalvaç Devlet Hastanesi’nde yapılan Karataş, durumu ağır olduğu için Isparta’ya sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Isparta da elektrik akımına kapılan inşaat ustası hayatını kaybetti 2

(İHA)

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Isparta elektrik çarpması kaza
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