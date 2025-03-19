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Isparta'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon devrildi

19.03.2025 18:28
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Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Isparta'da feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon devrildi

Kaza, saat 05.00 sıralarında Isparta-Konya kara yolu 109. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa P. idaresindeki kamyon, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada sürücü Mustafa P. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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kaza ısparta bayram namazı
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