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Isparta'da feci kaza! Lüks araç ikiye bölündü

Isparta'da feci bir kaza meydana geldi. Bariyerlere çarpan lüks araç, çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölündü. Aracın farları ve aküsü olay yerinden 150 metre ileriye fırladı. Sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti. İşte tüm detaylar...

Isparta'da feci kaza! Lüks araç ikiye bölündü

Kaza saat 05.30 sıralarında Isparta-Eğirdir kara yolu İl Jandarma Komutanlığı karşısında meydana geldi. Eğirdir istikametinden il merkezine seyir halinde olan Metin Gökmen idaresindeki otomobil, Miryokefelon Kavşağı alt geçidine geldiği sırada kontrolden çıkarak, alt geçidi ayıran çelik bariyerlere çarptı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Aracın hızlı olması nedeniyle çelik bariyerler otomobili ikiye böldü. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin farları ve akümülatörü olay yerinden 150 metre ileriye fırladı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesinde görev yapan askerlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Gökmen, itfaiye ekibinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Yapılan incelemede, Metin Gökmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Eğirdir -Isparta karayolu Miryokefelon Kavşağı bir süre trafiğe kapatılarak, araçlar Gül Petek Sanayi Sitesi istikametine yönlendirildi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta kaza
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