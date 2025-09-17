Isparta’da jandarmadan 3 farklı kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yalvaç ve Senirkent ilçelerinde son bir ay içerisinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak ve yasadışı ürün ele geçirildi.

OLAYLARLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlarda 25 litre sahte bandrollü viski, 9 gümrük kaçağı telefon, 3 akıllı saat, 196 cep telefonu aksesuarı, 7 elektronik eşya, 55 sikke, 8 tarihi obje, 3 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 42 tabanca fişeği ve 2 tabanca şarjörü bulundu. Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...