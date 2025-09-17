HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isparta’da jandarmadan 3 farklı kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Yalvaç ve Senirkent’te son bir ayda gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda sahte bandrollü viskiden kaçak telefona kadar çok sayıda ürün ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta’da jandarmadan 3 farklı kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yalvaç ve Senirkent ilçelerinde son bir ay içerisinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda çok sayıda kaçak ve yasadışı ürün ele geçirildi.

Isparta’da jandarmadan 3 farklı kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı 1

OLAYLARLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlarda 25 litre sahte bandrollü viski, 9 gümrük kaçağı telefon, 3 akıllı saat, 196 cep telefonu aksesuarı, 7 elektronik eşya, 55 sikke, 8 tarihi obje, 3 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 42 tabanca fişeği ve 2 tabanca şarjörü bulundu. Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta’da jandarmadan 3 farklı kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı 2

(İHA)

17 Eylül 2025
17 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özdemir'den Özel'e yanıt: "Müfteri olarak anılacak"Özdemir'den Özel'e yanıt: "Müfteri olarak anılacak"
Yer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdüYer: Kocaeli! 'Kız meselesi' nedeniyle tartıştığı husumetlisini öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Isparta jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.