Isparta’da kaçak alkol operasyonu: 69 litre sahte içki ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon hayata geçirdi. 17 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda, iki ayrı adreste yapılan aramalarda toplam 69,25 litre kaçak, sahte şişelenmiş alkol ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır