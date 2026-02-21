Isparta’da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi

Yangın, öğle saatlerinde Yalvaç ilçesi Saray Mahallesi Beril Sokak’ta, Tevfik U. ait iki katlı ahşap kerpiç evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kullanılmayan ancak içerisinde eşya bulunan kerpiç evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç itfaiye tankeri, bir paletli ekskavatör ve iki kepçe ile yangına müdahale eden ekipler, alevlerin bitişikte bulunan ahşap evlere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangında kerpiç ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ekipler tedbir amaçlı yapının ayakta kalan kısmını ekskavatör yardımıyla yıktı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri sürdürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



