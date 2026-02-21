HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isparta’da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki katlı kerpiç evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Isparta’da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi

Yangın, öğle saatlerinde Yalvaç ilçesi Saray Mahallesi Beril Sokak’ta, Tevfik U. ait iki katlı ahşap kerpiç evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kullanılmayan ancak içerisinde eşya bulunan kerpiç evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç itfaiye tankeri, bir paletli ekskavatör ve iki kepçe ile yangına müdahale eden ekipler, alevlerin bitişikte bulunan ahşap evlere sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangında kerpiç ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ekipler tedbir amaçlı yapının ayakta kalan kısmını ekskavatör yardımıyla yıktı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri sürdürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta’da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi 1

Isparta’da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi 2

Isparta’da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'da trafik kazası: 3 yaralıVan'da trafik kazası: 3 yaralı
Rusya Ukrayna'da bir yeri daha ele geçirdiRusya Ukrayna'da bir yeri daha ele geçirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.