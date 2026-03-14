HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isparta’da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.’nın kontrolündeki 32 YN 779 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya F. K.’ya ardından sokak direğine çarptı.

OTOMOBİL YAYAY ÇARPTI

Kazada F.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Isparta kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.