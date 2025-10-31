HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isparta'da otobüs şoförü, yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere ulaştırdı

Isparta'da özel halk otobüsü şoförünün yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere götürmesi araç kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da otobüs şoförü, yolda bulduğu yaralı köpeği veterinere ulaştırdı

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde şoför olarak çalışan 51 yaşındaki Musa Bayındır, Akkent TOKİ hattında sefer yaptığı sırada yolda hareketsiz gördüğü köpeği aracına aldı.

Durumu Isparta Belediyesi ekiplerine bildiren Bayındır, şehir merkezine getirdiği köpeği veterinerlere teslim etti.

KÖPEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR!

Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin sağlık durumunu yakından takip ettiğini söyledi.

Yaralı köpeği ilk müdahale için yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bayındır, "Şu anda serumla yaşıyor ama iyiye gidiyor. Allah kurtarsın inşallah." diye konuştu.

Köpeğe başka bir aracın çarpmış olabileceğinin değerlendirildiğini belirten Bayındır, "Biz insanız ama onlar da can taşıyor. Ben kediyi, köpeği, bütün canlıları severim. Herkesin dikkatli olması gerekiyor. Bir hayvana çarpsak bile hemen tedaviye ulaştırmalıyız." dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında seyir halindeki otobüsün yaralı köpek için durduğu, yolcularla beraber inen şoförün hayvanı kucağına aldığı görülüyor.Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Numan Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlikNuman Kurtulmuş salonu terk etti! 'Bütçe' görüşmelerinde gerginlik
Canik’in ulaşım ağı güçleniyorCanik’in ulaşım ağı güçleniyor

Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.