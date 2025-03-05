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Isparta'da uyuşturucu operasyonu!

05.03.2025 15:18
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gönen ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid emdirilmiş kağıt ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu!

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen istihbari çalışmalarda, 3 Mart 2025 tarihinde Isparta iline yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, Gönen ilçesinde gerçekleştirilen kontrolde E.İ.E. ve H.P. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 bin 500 kullanımlık sentetik cannabinoid emdirilmiş kağıt ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta
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