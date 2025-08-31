HABER

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğiyle uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. 29 Ağustos Cuma günü Sücüllü köyünde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli H.E.S.’nin bağ evi, konutu, eklentileri ve aracında yapılan aramalarda 30 kök kenevir, 2 kök skunk ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E.S., dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

