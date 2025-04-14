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Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Isparta’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce 12 Nisan 2025 günü, Isparta merkezde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen bir şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliden ve kullanıcı şahıslardan toplam 6 bin 280 kullanımlık kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Aynı gün gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise, başka bir ilden Isparta’ya uyuşturucu madde naklettiği belirlenen bir şüpheli yakalandı. Bu operasyonda da 1 bin 680 kullanımlık kağıda emdirilmiş Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Her iki operasyonda toplamda 7 bin 960 kullanımlık Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirilirken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, 13 Nisan 2025 günü adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta uyuşturucu operasyonu
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