Isparta Gelendost Belediye Başkanı Özmen ve 5 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gelendost Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Özmen ve 5 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Gelendost Belediye Başkanı olarak seçilen Özmen, 20 Ocak 2025'te partisinden istifa etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır