Isparta’da ekimde 602 aranan şahıs yakalandı

Isparta’da ekimde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 160 kişi dahil toplam 602 aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1??"31 Ekim tarihlerinde il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda aralarında ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu çok sayıda firari yakalandı.

Isparta’da ekimde 602 aranan şahıs yakalandı 2

Isparta’da, ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariler yakalandı. Bu kapsamda "Fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan 20 yıl 5 ay, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 15 yıl, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 11 yıl 2 ay 17 gün, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan 10 yıl, "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 9 yıl, "Kasten yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl 11 ay 27 gün, "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan 7 yıl 6 ay, "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 3 kişi, "Çocuğu kasten öldürmek, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan ’kesinleşmiş hapis cezası’ ile aranan 160 kişi de yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 602 aranan şahıs yakalandı.

Isparta’da ekimde 602 aranan şahıs yakalandı 3

Isparta’da ekimde 602 aranan şahıs yakalandı 4

Kaynak: İHA

