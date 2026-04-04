Isparta’da kazada 83 yaşındaki bisikletli ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki H.K. idaresindeki otomobil, bisikleti ile ilerleyen 83 yaşındaki M.K. ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil yaklaşık 60 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen ve baş ile boyun bölgesinden yaralanan M.K., daha sonra Isparta’daki bir hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araç ve bisiklet, olay yerindeki incelemelerin ardından çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

