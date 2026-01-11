HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isparta’da son bir haftalık polis denetimlerinde 52 aranan şahıs yakalandı

Isparta genelinde polis bölgesinde bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 19 bin 725 kişi sorgulandı, 10 bin 946 araç kontrol edildi.

Isparta’da son bir haftalık polis denetimlerinde 52 aranan şahıs yakalandı

Isparta genelinde polis bölgesinde bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 19 bin 725 kişi sorgulandı, 10 bin 946 araç kontrol edildi. 52 aranan şahıs yakalandı.
Isparta il genelinde, polis sorumluluk bölgelerinde 4??"10 Ocak tarihleri arasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Isparta’da son bir haftalık polis denetimlerinde 52 aranan şahıs yakalandı 1

Yapılan çalışmalarda 19 bin 725 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 52 kişi yakalandı. Ekipler tarafından 10 bin 946 araç kontrol edildi, kusurlu sürücülere ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı. Denetimler sırasında ayrıca 5 ruhsatsız silah ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de turp yüklü kamyon dereye devrildiOsmaniye’de turp yüklü kamyon dereye devrildi
İstanbul’da 22 yıl önce işlenen cinayetin hükümlüsü Kartal’da yakalandıİstanbul’da 22 yıl önce işlenen cinayetin hükümlüsü Kartal’da yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

Hapis cezasına alternatif geliyor: 'Af değil denetimli serbestlik'

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.