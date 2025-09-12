HABER

İspir’de koyun yüklü tır devrildi: Can pazarı yaşandı

Erzurum’un İspir ilçesi Ortaören yağlı yol ayrımında akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Koyun yüklü bir TIR bir anda kontrolden çıkarak yan yattı. Dakikalar içinde can pazarı başladı.

Kaza yerinde ilk koşan yine halk oldu. Çevredeki vatandaşlar panikle TIR’a koştu, jandarmaya, 112’ye ve itfaiyeye haber verildi. Dakikalar içinde bölgeye ulaşan ekipler nefes kesen bir mücadeleyle sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Ayağı kırılan sürücünün acı çığlıkları, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Çocuk ve kadın da yaralandı

TIR’da bulunan toplam 6 kişiden biri çocuk, biri kadın. Küçük çocuk kazada yaralandı. Vatandaşların ve sağlık ekiplerinin gözyaşları içinde yaptığı müdahale yürekleri burktu. Diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ancak yaşanan korku kolay kolay hafızalardan silinmeyecek.

Hayvanlar da telef oldu

TIR’da taşınan koyun sürüsünden 2’si can verdi. Yolda çaresizce dağılan koyunların görüntüsü, kaza yerindeki dramı daha da derinleştirdi. İnsanların yanında masum hayvanların da canının yandığı bu tablo, bölgede adeta hüzün fırtınası estirdi.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, vatandaşlar bir kez daha "Bu yollar ne zaman güvenli hale gelecek?" sorusunu sordu. İhmaller zinciri ve alınmayan tedbirler, her kazada olduğu gibi yine gündeme taşındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

