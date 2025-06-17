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İsrail: "12 füze fırlatma üssünü hedef aldık"

İsrail ordusu, İran'ın kuvvetlerini ülkenin batısından merkezine doğru kaydırdığını öne sürerek 60 kadar savaş uçağının İran'ın merkezinde bazıları yer altında 12 füze fırlatma üssünü hedef aldığını iddia etti.

İsrail: "12 füze fırlatma üssünü hedef aldık"

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, saldırıları sonucunda İran'ın güçlerini ülkenin batısından merkezine doğru taşıdığını söyledi.

İsrail'e ait onlarca askeri hava aracının İsfahan çevresinde uçtuğunu, tehdit ortaya çıktığında bunları bertaraf ettiğini savunan Defrin, birkaç saat öncesine kadar 60 kadar savaş uçağının İran'ın merkezindeki çok sayıda hedefe saldırı düzenlediğini ifade etti.

İsrail ordu sözcüsü, İran'ın merkezinde bazıları yer altında 12 füze fırlatma yer altı üssüne saldırı düzenlediklerini iddia etti.

13 HAZİRAN'DA SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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