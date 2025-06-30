İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak video! Tarih verip 'ÖzgürTahran' başlığı ile paylaşıldı... Netanyahu'nun görüntüsü gündem oldu

İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırısı sonra Orta Doğu'da gerilim tırmanmış ve iki ülke arasında her gün onlarca füze atılmıştı. Savaş 12 gün sürerken, daha sonra ateşkes kararı çıkmıştı.

İSRAİLLİ BAKANDAN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK VİDEO

Ateşkes kararının ardından bugün ortalığı karıştıracak bir video yayınlandı. İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu İran'ın başkenti Tahran sokaklarında yürürken gösteren yapay zeka videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"GELECEK YIL ÖZGÜR TAHRAN'DA" BAŞLIĞI İLE YAYINLADI

Gamliel, sosyal medya hesabında "Gelecek yıl özgür Tahran'da" başlıklı yapay zeka görüntüsüne yer verdi. Görüntüde, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun Tahran sokaklarında kol kola dolaştığı görülüyor.

Yapay zekayla elde edilen videoda İsrailli Bakan Gamliel ve eşinin yanı sıra devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ve eşi de Tahran sokaklarında gezerken tasvir ediliyor.

Gamliel, İsrail'in 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren saldırıları sırasında yaptığı açıklamada, "Tahran yönetimi devrilinceye kadar" İran'a saldırıların sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.