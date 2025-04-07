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Trump ile görüşen Netanyahu'dan Suriye açıklaması: "Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da görüştü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Netanyahu "Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. ABD'nin ilişkileri çok iyi" dedi.

Trump ile görüşen Netanyahu'dan Suriye açıklaması: "Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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"ÇATIŞMADAN KAÇINMAK İSTİYORUZ"

Netanyahu Suriye ile ilgili bir soruya, "Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. ABD'nin ilişkileri çok iyi. Karşı karşıya gelmemek için neler yapılacağını konuştuk. Suriye’nin hiçbir ülke tarafından İsrail’e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz" dedi.

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"GAZZE'DEKİ SAVAŞ SONA ERECEK"

ABD Başkanı Donald Trump da Gazze Şeridi’nde ateşkes için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Trump, "Gazze'deki savaş çok uzak olmayan bir gelecekte sona erecek" dedi.

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"İRAN İLE BİR GÖRÜŞME DAHA YAPACAĞIZ"

İran ile ilgili de açıklama yapan Trump, İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayarak, cumartesi günü bir görüşme daha yapılacağını aktardı. Trump "İran ile anlaşma sağlanamazsa, yapılması gereken şeyi yapacağız" dedi.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
netanyahu
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