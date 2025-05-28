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İsrail Başbakanı Netanyahu duyurdu, İsrail basını yazdı: "Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar öldürüldü" iddiası

İsrail basını, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğünü iddia etti. İddia, İsrail Başbakanı Netenyahu'nun açıklamalarına dayandırılırken, İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu duyurdu, İsrail basını yazdı: "Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar öldürüldü" iddiası
Mustafa Fidan

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara değindi. Gazze'ye saldırıları "zafer kazanana" kadar sürdüreceklerini savunan Netanyahu, muhalefet partilerini hedef aldı. Netanyahu, yapılan anketler aksini söylese de "İsrail kamuoyunun Gazze'ye yönelik saldırıları mutlak zafere ulaşıncaya kadar desteklediğini" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı, Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğü iddiasında bulundu.
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Yahya Sinvar-Muhammet Sinvar

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPMADI, HAMAS YALANLAMADI

Yerel basın, 13 Mayıs'ta düzenlenen ve en az 34 Filistinlinin öldüğü saldırıda Sinvar'ın hedef alındığını yazmıştı. İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Sinvar'ın öldürüldüğü yönünde şimdiye kadar bir açıklama yapmadı. Hamas yetkililerinden daha önce yapılan açıklamalarda, Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğü yönündeki haberler yalanlanmıştı.

HAMAS'TAN NETENYAHU HAKKINDA SERT AÇIKLAMA

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de açlık olduğunu inkar eden "utanmaz" açıklamalarının "dünya için tehlike oluşturan hasta, suçlu bir zihniyeti" yansıttığını ve kuşatma altındaki bölgede savaş suçları işlediğini kanıtladığını açıkladı.

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İsrail Gazze Hamas
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