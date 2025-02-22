İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze Şeridi'nde 63 İsrailli esir kaldı

İsrail Başbakanlık Ofisinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Netanyahu şu ana kadar 147'si sağ ve 45'i ölü olmak üzere 192 İsrailli esirin teslim alındığını aktardı.

Gazze Şeridi'nde 63 İsrailli esirin kaldığını belirten Netanyahu, söz konusu esirlerin geri dönmesi için çalışacaklarını öne sürdü.

"Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz." diyerek tehditte bulunan Netanyahu, bugün serbest bırakılan 6 İsrailli esiri sevinçle karşıladıklarını, hafta içi cenazesi teslim edilen 4 İsrailli esir için ise üzüldüklerini savundu.

CENAZENİN SHİRİ BİBAS'A AİT OLDUĞU RESMEN DOĞRULANDI

Öte yandan, Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Chen Kugel, dün gece Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilen ve İsrail'e getirilen cenazenin, yapılan incelemeler sonucunda İsrailli esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğunun resmi olarak doğrulandığını açıkladı.

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta teslim etmiş, İsrail, esirlerden Shiri Bibas'a ait olduğu düşünülen cenazenin Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia etmişti.

Karışıklık olma ihtimalini incelediklerini açıklayan Hamas, dün akşam saatlerinde Shiri Bibas'ın cenazesini teslim etmişti.

HAMAS, 6 İSRAİLLİ ESİRİ SERBEST BIRAKMIŞTI

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, esirler İsrail'e geçmişti.

Hamas'ın serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

İsrail basını, Filistinli esirlerin serbest bırakılması kararının Netanyahu'nun akşamki "güvenlik toplantısından" çıkacak sonuca göre verileceğini öne sürmüştü