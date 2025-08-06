HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu, korkunç planını devreye sokuyor! Gazze'nin tamamını işgal için kabineyi topluyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni perşembe akşamı toplayacağı bildirildi. Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'nin tamamının işgaline yönelik plana onay vermesinin beklendiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, korkunç planını devreye sokuyor! Gazze'nin tamamını işgal için kabineyi topluyor
Mustafa Fidan

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun yarın akşam yerel saatle 18.00'de Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı belirtildi. Toplantıda Gazze Şeridi'nin tamamının işgali dahil, bölgeye yönelik saldırı planlarının ele alınacağı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer askeri yetkililerin uyarısına rağmen Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'nin tamamının işgaline yönelik plana onay vermesinin beklendiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, korkunç planını devreye sokuyor! Gazze nin tamamını işgal için kabineyi topluyor 1

MUHALİF LİDER GAZZE'NİN TAMAMININ İŞGALİNE KARŞI

Öte yandan Netanyahu, ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid ile bir araya gelerek Gazze'ye saldırı planları hakkında bilgilendirdi.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Lapid, Netanyahu'ya Gazze'nin tamamının işgal edilmesinin "kötü bir fikir olduğunu" söylediğini belirtti.

Gazze'nin tamamının işgalinin İsrail'e ağır bedeli olacağını dile getiren Lapid, İsraillilerin büyük çoğunluğunun böyle bir plana karşı olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, korkunç planını devreye sokuyor! Gazze nin tamamını işgal için kabineyi topluyor 2

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, korkunç planını devreye sokuyor! Gazze nin tamamını işgal için kabineyi topluyor 3

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONUNA 'ŞERİDİN İŞGALİ'Nİ ANLATTILAR

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey bazı bakanlar, Netanyahu ile görüştüklerini ve Başbakan'ın İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kapsayacak şekilde Gazze'ye saldırıları genişletme kararı verdiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, korkunç planını devreye sokuyor! Gazze nin tamamını işgal için kabineyi topluyor 4

(AA)

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kana susamış! Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Korkunç senaryolar... Kana susamış! Netanyahu'nun Gazze planı ortaya çıktı: Korkunç senaryolar...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şişli’deki korkutan yangın! 3 kişi dumandan etkilendiŞişli’deki korkutan yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralıBeton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
HÜDA PAR'lı belediye başkan adayı da sahte diploma almış! Mesajı da ortaya çıktı: "Ahmet abi meslektaş olduk"

HÜDA PAR'lı belediye başkan adayı da sahte diploma almış! Mesajı da ortaya çıktı: "Ahmet abi meslektaş olduk"

Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Murat Çalık arka kapıdan çıkarıldı, ailesi fenalık geçirdi

Murat Çalık arka kapıdan çıkarıldı, ailesi fenalık geçirdi

Sahte diploma kriziyle ilgili AK Parti'den ilk yorum! "Bunu yapanlar jilet gibi kazınacaktır"

Sahte diploma kriziyle ilgili AK Parti'den ilk yorum! "Bunu yapanlar jilet gibi kazınacaktır"

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali'nin acı sonu!

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali'nin acı sonu!

Kan donduran ipucu parkelerin altından çıktı

Kan donduran ipucu parkelerin altından çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.