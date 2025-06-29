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İsrail basını duyurdu! "Hamas'ın henüz yenilmediğini düşünüyorlar"

İsrail'de bazı bakanların, Gazze'de Hamas'ın henüz yenilmediğini ve Tel Aviv yönetiminin, savaş için belirlediği hedeflerin de gerçekleşmediğini düşündüğü iddia edildi.

İsrail basını duyurdu! "Hamas'ın henüz yenilmediğini düşünüyorlar"

İsrail Hayom gazetesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı habere göre, bazı üst düzey bakanlar, ordunun, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismini taşıyan askeri planın tam anlamıyla uygulandığı yönündeki iddiasını kabul etmiyor.

Bakanlar, "Hamas'ın henüz yenilmediğini, hala üst düzey komutanları ve nizami güçleri olduğunu, Filistinli siviller üzerindeki kontrolü elinde tuttuğunu ve İsrail'in savaş için belirlediği hedeflerin de gerçekleşmediğini" düşünüyor.

"GEÇİCİ ATEŞKESİN, KALICI ATEŞKESE DÖNÜŞMESİNDEN KORKUYORLAR"

Habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesinin bu akşam, kısmi bir takas ve geçici bir ateşkesi görüşmesi bekleniyor ancak bakanlar, geçici ateşkesin ABD'nin baskıları yüzünden kalıcı ateşkese dönüşmesinden korkuyor.

Yine habere göre, savaş hedeflerinden vazgeçmeyen Netanyahu, savaşı sonlandırmayı değil sadece geçici bir anlaşma yapıp ardından saldırıların yeniden başlatılmasını istiyor.

Beklenen anlaşma, bir dizi esirin serbest kalması ve çatışmaların geçici olarak durmasını öngörüyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas
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