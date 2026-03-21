İsrail basını: İran'ın Dimona saldırısında yaralı sayısı 51'e yükseldi

İsrail basını, İran'ın İsrail'in Dimona kentine yönelik füze saldırısında yaralı sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık yetkilileri ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürerken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yayımlanan fotoğraflarda bölgede oluşan hasar görüntülendi.

EİLAT KENTİNDE DE SİREN SESLERİ DUYULDU

İran'ın İsrail'e yönelik son saldırıları doğrultusunda ülkenin güneyinde bulunan Eilat kentinde de siren sesleri duyuldu. İlk incelemelere göre saldırıda tespit edilen tehditler hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.



DİMONA'DAKİ NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dimona kentinin, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yaptığı biliniyor. Söz konusu tesisin, İsrail'in nükleer programında kritik bir rol oynadığı ve ülkenin uzun süredir sürdürdüğü "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde stratejik önem taşıdığı düşünülüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Dimona'ya yönelik saldırıda hava savunma sistemlerinin tespit edilen tehdidi engellemek için devreye girdiği ancak füzeyi imha etmeyi başaramadığı belirtilmişti.

