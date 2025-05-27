HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail basını: Trump, Netanyahu'yu İran'la müzakereleri baltalayacak adımlardan kaçınması konusunda uyardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran ile yürütülen nükleer müzakereleri tehlikeye atabilecek adımlar atmaması konusunda uyardığı aktarıldı. ABD'li yetkililerin, Netanyahu'nun Trump'tan yeşil ışık almadan bile İran'ın nükleer tesislerine saldırı emri verebileceğinden endişe duyduğu da kaydedildi.

İsrail basını: Trump, Netanyahu'yu İran'la müzakereleri baltalayacak adımlardan kaçınması konusunda uyardı

İsrail'in Walla haber sitesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Trump ile Netanyahu arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde Washington ile Tahran arasında nükleer anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelerin gündeme geldiğini belirtti.

Trump ve diğer üst düzey ABD yetkililerinin son haftalarda İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini bombalayabileceği veya görüşmeleri baltalayabilecek başka adımlar atabileceği konusunda endişe duyduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra bazı ABD'li yetkililerin, Netanyahu'nun Trump'tan yeşil ışık almadan bile İran'ın nükleer tesislerine saldırı emri verebileceğinden endişe duyduğu kaydedildi.

thumbs_b_c_a6b251fb5f7e68552a5d520a11eeb92b

DİPLOMATİK ÇÖZÜMÜN ENGELLENMESİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Geçen haftaki telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'ya İran'la diplomatik çözümün "hiçbir şekilde engellenmesini istemediğini" söylediği aktarıldı.

İsrail'i ziyaret eden ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in pazar günü Netanyahu ile yaptığı görüşmede, Trump'ın müzakereleri baltalayacak adımlardan kaçınılması gerektiği yönündeki mesajını ilettiği belirtildi.

Noem'in ayrıca görüşmede, Trump'ın İran ile müzakereleri haftalarca veya aylarca uzatmayacağını, ancak birkaç gün içinde bir karar vereceğini söylediği ve Netanyahu'ya "bize bir hafta verin" dediği ileri sürüldü.

Umman'ın aracılığıyla ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülüyor. Müzakerelerin 5. turu 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Trump, 26 Mayıs'taki açıklamasında, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek, kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Ağaca asılı cansız bedeni bulunduAilesi televizyon programlarına başvurmuştu! Ağaca asılı cansız bedeni bulundu
Yer: Ankara! Evine girmek isterken girerken vurulduYer: Ankara! Evine girmek isterken girerken vuruldu

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Binyamin Netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Okan Buruk canlı yayında açıkladı! Osimhen müjdesi...

Okan Buruk canlı yayında açıkladı! Osimhen müjdesi...

Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Ağaca asılı cansız bedeni bulundu

Ailesi televizyon programlarına başvurmuştu! Ağaca asılı cansız bedeni bulundu

ABD öğrenci vize görüşmelerini durdurdu! Sosyal medya hesapları incelenecek

ABD öğrenci vize görüşmelerini durdurdu! Sosyal medya hesapları incelenecek

Almanya'nın asker kararı sonrası Rusya'dan dikkat çeken hamle

Almanya'nın asker kararı sonrası Rusya'dan dikkat çeken hamle

ABD'den Kovid-19 kararı! O kişiler aşı listesinde olmayacak

ABD'den Kovid-19 kararı! O kişiler aşı listesinde olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.