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İsrail basını, Trump'ın hafta sonu Gazze'de ateşkes anlaşmasını duyurabileceğini öne sürdü

Israel Hayom gazetesinin ABD ile Arap ülkelerinin diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in taleplerini tam anlamıyla karşılamayacak bir ateşkes anlaşmasını duyurabileceği öne sürüldü.

İsrail basını, Trump'ın hafta sonu Gazze'de ateşkes anlaşmasını duyurabileceğini öne sürdü

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar, Trump'ın Gazze ile ilgili birçok görüşme gerçekleştirdiğini ve "24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz" yönündeki açıklamalarının "Gazze'nin yeniden inşası ve kontrolü konusunda ABD'nin merkezi rol oynayacağı bir anlaşmaya" işaret ettiğini söyledi.

Trump'ın duyurması beklenen anlaşmanın ilk aşamasında, ABD'nin İsrail ordusunun Gazze'de inşasına giriştiği lojistik merkezler üzerinden yerinden edilmiş Filistinlilere yeniden insani yardım sağlanmasına dahil olacağı, bunu "Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının" ABD gözetimi ve denetiminde gerçekleşmesinin izleyeceği iddia edildi.

Ayrıca haberde, Hamas'ın silah bırakma konusundaki kırmızı çizgisinin anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olduğunun altı çizildi.

HAMAS GAZZE'DE SİVİL YÖNETİME KATILABİLİR

İsrail'in ısrarlı taleplerinin aksine, anlaşmayı kabul etmesi için Hamas'a ileride Gazze Şeridi'nin sivil yönetimine katılma ve lider kadrosuna yaşam güvencesi gibi garantiler verilebileceği aktarıldı.

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Bir diğer olasılığın Hamas'ın Gazze Şeridi'nde düzeni sağlayacak Filistin güçlerine entegre edilmesinin olabileceği aktarıldı.

NETANYAHU, "BİR OLDU BİTTİ" İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail yönetimindeki temel endişenin "Hamas'a tavizler içeren" bir anlaşmasının Trump tarafından bir oldu bitti ile duyurulması olduğu vurgulandı.

Trump'ın böyle bir anlaşmayı, İsrail'e bir oldu bitti olarak sunabileceğinin ve ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'yu kabul edip etmeme konusunda karar vermek zorunda bırakacağının altı çizildi.

Söz konusu tabloda Netanyahu'nun yepyeni bir koalisyon kriziyle karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

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İDDİALAR ABD BASININDA

The New York Times gazetesinde 5 Mayıs'ta Michael Crowley imzasıyla çıkan yazıda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için umutlarının İsrail'in Gazze'de kalıcı işgal için kapsamlı saldırı planlarını onaylamasıyla "sönüp gittiği" değerlendirmesi yapılmıştı.

Yazıda, İsrail'in başlatmak için hazırlıklar yaptığı Gazze'ye kapsamlı saldırıların "Bay Trump için sinir bozucu ve söz verdiği barışı sağlayamamasının açık bir hatırlatıcısı olacağı" öne sürülmüştü.

Trump'ın Netanyahu'ya seçimleri kazanması halinde 20 Ocak 2025'te ABD başkanlık koltuğuna oturana kadar Gazze'deki "savaşı bitirmesini" söylediği öne sürülmüştü.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump Gazze abd
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