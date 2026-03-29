İsrail'de alarm! İran, füze saldırısıyla kimyasal tesisi vurdu

İran ordusu, İsrail'in Beerşeba kentindeki sanayi bölgesine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kimya fabrikası da vurulurken, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililerden 'bölgeden uzak durun! uyarısı geldi.

İsrail'de alarm! İran, füze saldırısıyla kimyasal tesisi vurdu

İsrail basını, Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e eş zamanlı füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Beerşeba'ya yönelik saldırıda vurulan tesisin kimya fabrikası olduğu kaydedildi. Yetkililer bölgeye yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.
11 KİŞİ YARALANDI

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, saldırı sonucu 31 kişinin Soroka Hastanesi’ne sevk edildiğini bildirdi. Bu kişilerden 11’inin patlamanın etkisiyle çevreye savrulan nesneler nedeniyle fiziksel olarak yaralandığı, 20’sinin ise şok ve panik atak nedeniyle psikolojik destek tedavisine alındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısıİçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Adana'da dolu ulaşımda aksamalara neden olduAdana'da dolu ulaşımda aksamalara neden oldu

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

SON DAKİKA | Spor dünyası bu haberle yıkılıyor! İşte Arda Güler'in yeni adresi

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

Fenomen dizi final kararı aldı! Başrol açıkladı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

Bir ülkede önlemler başladı: Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa büründü

