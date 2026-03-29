İsrail'de alarm! İran, füze saldırısıyla kimyasal tesisi vurdu

İsrail basını, Dimona, Beerşeba ve Tel Aviv'e eş zamanlı füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Beerşeba'ya yönelik saldırıda vurulan tesisin kimya fabrikası olduğu kaydedildi. Yetkililer bölgeye yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.



11 KİŞİ YARALANDI

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, saldırı sonucu 31 kişinin Soroka Hastanesi’ne sevk edildiğini bildirdi. Bu kişilerden 11’inin patlamanın etkisiyle çevreye savrulan nesneler nedeniyle fiziksel olarak yaralandığı, 20’sinin ise şok ve panik atak nedeniyle psikolojik destek tedavisine alındığı kaydedildi.

