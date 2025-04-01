İsrail'de Türkiye rahatsızlığı! Suriye gerilimi sürüyor: 'Tehdit' olarak gördüler

Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle iktidara geçen Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara, Şubat'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. İki ülkenin ele aldığı savunma iş birliği anlaşmasında, Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurması planının da bulunduğu iddia edilmişti.

"POTANSİYEL BİR TEHDİT"

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Suriye'deki işgalini genişleten İsrail yönetimi, Türkiye'nin Suriye'de artan etkisinden rahatsız. Binyamin Netanyahu hükümeti bu konuda son haftalarda bir dizi toplantı düzenledi.

Habere göre İsrailli bir güvenlik kaynağı dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suriye'de Türkiye'ye ait bir hava üssü kurulursa bu İsrail'in operasyon özgürlüğüne zarar verir. Bu bizim için potansiyel bir tehdit" dedi.

İsrailli kaynak, geçen hafta Suriye'deki Tiyas üssünün bombalanmasının da bu konuda bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

PALMİRA İDDİASI

Palmira'daki Tiyas üssünün Türkiye'ye devredilebileceğine dair haberler bir süredir basında yer alıyor.