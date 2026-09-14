Bakan Gürlek duyurdu: Başsavcılıklara "ailenin, gençlerin ve toplumun korunması" için genelge

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 2026–2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aileyi, çocukları ve gençleri her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

"AİLENİN, GENÇLERİN VE TOPLUMUN KORUNMASI" İÇİN GENELGE

Bu kapsamda, 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına "kapsamlı bir yazı" gönderdiklerini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Başsavcılıklarımızdan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesini, dijital delillerin derhal tespit edilerek muhafaza altına alınmasını, gerekli hallerde içerik çıkarma ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanmasını, organize yapı şüphesinde örgütlü suç hükümlerinin devreye alınmasını, suçtan gelir elde edildiğine dair emare bulunması halinde eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesini, mağdur çocukların ikincil örselenmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını, ilgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanmasını istedik."

"GELECEĞİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Çocukların üstün yararının tartışmaya açık olmadığını vurgulayan Gürlek, "Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz. Dijital mecralarda da fiziki dünyada da hukuk devletinin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Ailemizi koruyacağız. Çocuklarımızı koruyacağız. Geleceğimizi koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Söz konusu genelgede, çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılması, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi halinde de derhal adli işlem başlatılması gerektiği belirtildi.