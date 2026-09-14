Aralarında oyuncu Çağla Boz da vardı: Uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheliden 2'sine tutuklama talebi

Oyuncu Çağla Boz'un da aralarında bulunduğu 3 zanlının İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler avukat Emek Emre, kuaför Ünal Demir ve Çağla Boz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan Emek Emre ve Ünal Demir, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Çağla Boz ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
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