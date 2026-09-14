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Aralarında oyuncu Çağla Boz da vardı: Uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheliden 2'sine tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin 2'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Çağla Boz ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Aralarında oyuncu Çağla Boz da vardı: Uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheliden 2'sine tutuklama talebi

Oyuncu Çağla Boz'un da aralarında bulunduğu 3 zanlının İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler avukat Emek Emre, kuaför Ünal Demir ve Çağla Boz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Aralarında oyuncu Çağla Boz da vardı: Uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheliden 2 sine tutuklama talebi 1

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI: 3 ŞÜPHELİ'DEN 2'SİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan Emek Emre ve Ünal Demir, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ÇAĞLA BOZ HAKİMLİĞE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Çağla Boz ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

14 Eylül 2026
14 Eylül 2026

İş insanı Hamdi Akın'a ait jet Libya'da kaza geçirdi, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verdi, Trump yapay zekanın yavaşlatılması hakkında konuştu... İşte günün özeti!

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu ünlüler
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