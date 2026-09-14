Düğündeki altınlarla gündem olan fenomen Çağla Öz Tançalan tutuklandı

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sanal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yankı uyandırmıştı.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR GÜNDEM OLUNCA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmış, gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

ÖNCE 'VANLI KARA HAYDAR' ARDINDAN EŞİ ÇAĞLA ÖZ TANÇALAN: TUTUKLAMA KARARI

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın da tutuklandığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.