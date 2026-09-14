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Düğündeki altınlarla gündem olan fenomen Çağla Öz Tançalan tutuklandı

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi adliyeye sevk edilmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz tutuklandığı bildirildi.

Düğündeki altınlarla gündem olan fenomen Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Mustafa Fidan

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sanal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Düğündeki altınlarla gündem olan fenomen Çağla Öz Tançalan tutuklandı 1

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR GÜNDEM OLUNCA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmış, gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Düğündeki altınlarla gündem olan fenomen Çağla Öz Tançalan tutuklandı 2

ÖNCE 'VANLI KARA HAYDAR' ARDINDAN EŞİ ÇAĞLA ÖZ TANÇALAN: TUTUKLAMA KARARI

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın da tutuklandığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Düğündeki altınlarla gündem olan fenomen Çağla Öz Tançalan tutuklandı 3

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