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İsrail'de yangın felaketi! 5 yerleşim yeri tahliye edildi, alevler askeri üsse ulaştı...

İsrail yangın felaketiyle boğuşuyor. Kudüs ile Tel Aviv arasında başlayan ve yayılan yangınlar sebebiyle 5 yerleşim yeri tahliye edildi. Yangının askeri üsse de ulaştığı ve çok sayıda askerin mahsur kaldığı bildirildi. İsrial, çevre ülkelerden uluslararası yardım talebinde bulundu.

İsrail'de yangın felaketi! 5 yerleşim yeri tahliye edildi, alevler askeri üsse ulaştı...
Mustafa Fidan

Çarşamba günü Kudüs'ün eteklerinde yer alan Eshtaol Ormanı'nda büyük çalılık yangınları çıktı. Yangınlar, bazı yerleşim birimlerinin tahliye edilmesine ve yolların kapatılmasına neden oldu.

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KUVVETLİ RÜZGAR YANGINI KÖRÜKLÜYOR

Yangın, kontrol altına alınmasını zorlaştıran sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarlar eşliğinde çıktı.

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İsrail basınında yer alan haberlere göre Neve Shalom, Beko'a, Ta'oz ve Nachshon yerleşimleri ile Latrun'daki İsrail askeri anıt alanı tahliye edildi. Tahliye, bölgede düzenlenen bir anma töreninin kesintiye uğramasına neden oldu. Bölgedeki bir manastırın da boşaltıldığı bildirildi.

ÇEVRE ÜLKELERDEN YARDIM TALEBİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, komşu ülkeler Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs ve Bulgaristan'dan uluslararası yardım talebinde bulundu.

Ancak Jerusalem Post'un haberine göre yardımların gece olmadan önce ulaşması beklenmiyor.

içkapak

KAN, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibinin şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalıştığını bildirdi.

Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

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ASKERİ ÜSSE ULAŞTI

Yangın İsrail’in askeri üssüne ulaştı, çok sayıda asker mahsur kaldı.

"ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK YANGINLARDAN"

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İsrail İtfaiyesi, Kudüs ile Tel Aviv arasında ormanlık alanda çıkan yangının ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri olduğunu açıkladı

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ TÖRENİ İPTAL

Ülkede 5 yerleşim birimi tahliye edilirken Batı Kudüs’teki Herzl Dağı'nda yapılacak Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni iptal edildi.

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, X hesabından, güvenlik yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından Herzl dağı yakınlarnıdaki tepelerde çıkan yangınlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle tören yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

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Miri, iki gün önce, 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni provasının yayınlanacağını bildirmişti.

30 Nisan 2025
30 Nisan 2025

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kudüs İsrail Tel Aviv
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