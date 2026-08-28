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İsrail'den Batı Şeria’ya hava saldırısı: 3 ölü

İsrail ordusunun aylar sonra ilk kez işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Qais al-Baitawi dahil 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'den Batı Şeria’ya hava saldırısı: 3 ölü

İsrail'in Cenin kentine düzenlenen saldırıda Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Qais al-Baitawi dahil üç kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL'DEN BATI ŞERİA’YA HAVA SALDIRISI

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Baitawi ve beraberindekilerin Cenin’deki Harsh al-Saada bölgesine düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiği doğrulandı.

İsrail den Batı Şeria’ya hava saldırısı: 3 ölü 1

Açıklamada, İsrail’in suikastlarının Batı Şeria’daki direnişi durduramayacağı vurgulandı. Hamas, Cenin ve Batı Şeria’nın diğer bölgelerindeki Filistinlilere direniş ve İsrail güçleri ile yerleşimcilerin saldırılarına karşı koyma çağrısında bulunarak, işgal sona erene kadar direnişin devam edeceğini vurguladı.

EN AZ BİN 100 FİLİSTİNLİ, İSRAİL ASKERLERİ VEYA YERLEŞİMCİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria’da işgalci Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve İsrail ordusunun baskınları, 7 Ekim 2023’te Gazze’de savaşın başlamasından bu yana yoğunlaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süreçte en az bin 100 Filistinli, İsrail askerleri veya yerleşimciler tarafından öldürüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Batı Şeria
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