İsrail'den bir açıklama daha geldi! "Başka savaş hedeflerimiz var"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "Ateşkes yok, ama operasyonel durumda bir değişiklik var" dedi. Zamir, "Siyasi çaba başarısız olursa, savaşa geri döneceğiz." derken başka savaş hedeflerinin olduklarını belirtti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, İsrail ordusunun işgal saldırıları yürüttüğü Gazze'deki Netzarim Koridoru'nun batısını ziyaret ettiği ifade edildi. Zamir, askerlere hitap ettiği konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planı hakkında, "Ateşkes yok, ama operasyonel durumda bir değişiklik var. Siyasi makamlar, sizlerin askeri hareketle getirdiğiniz araçları ve kazanımları alıp bunları siyasi bir başarıya çeviriyor." ifadesini kullandı.

"SAVAŞA GERİ DÖNECEĞİZ"

"Siyasi çaba başarısız olursa, savaşa geri döneceğiz." diyen Zamir, ateşkes planına rağmen Gazze'ye yönelik saldırıların devam edebileceği yönünde açıklamada bulundu.

Zamir, İsrail ordusunun "başka savaş hedeflerinin olduğunu" ifade ederek, "Hamas’ın Gazze’de hem hükümet hem de askeri düzeyde varlığının devam etmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse bunu başarmak için savaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP DUYURMUŞTU

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

