İsrail'den büyük kaçış! Bilet fiyatları adeta uçtu

Orta Doğu'daki ateş her sektörü etkilemeye devam ediyor. Savaş sonrası İsrail'de mahsur kalanlar için harekete geçildi. Seçilmiş bazı noktalara tahliye seferleri başlatıldı. Ancak İsrail'den kaçışın bilet fiyatına yansıması da ağır oldu. İşte bilet fiyatları...

Ufuk Dağ

Dünya Orta Doğu'yu takip etmeye devam ediyor. Savaşın 9. günü yaşanıyor ancak patlamalar azalmıyor. Bölgede her yeni dakika yeni bir gelişme yaşanıyor.

İsrail den büyük kaçış! Bilet fiyatları adeta uçtu 1

İSRAİL'DEN BÜYÜK KAÇIŞ

Bölgeden gelen son bilgilere göre, çatışmaların ortasında kalan binlerce turist ve yabancı uyruklu vatandaş için tahliye koridoru açıldı. Sabah'ın İsrailli yayın organı Channel 14'e dayandırdığı haberde, Ben Gurion Havalimanı'nda yoğun bir hareketliliğin yaşandığı ve uçuşların başladığı bildirildi.

ÖZEL SEFERLERLER DÜZENLENİYOR

Operasyon kapsamında, savaşın başlangıcından bu yana ülkede mahsur kalan binlerce kişi için New York, Atina ve Larnaka gibi stratejik noktalara onlarca sefer planlandı. Her bir uçuşta ortalama 70 yolcunun taşınması öngörülürken, bu merkezlerin yolcular için dünyaya açılan birer "güvenli kapı" olması hedefleniyor. Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki bu duraklara ulaşan yolcular, buradan diğer ticari seferlerle ülkelerine dönebilecek.

İsrail den büyük kaçış! Bilet fiyatları adeta uçtu 2

BİLET FİYATLARI UÇTU!

Ülkeden ayrılmak isteyenleri bekleyen en büyük sürpriz ise fahiş bilet fiyatları oldu. Güvenlik ve sigorta maliyetlerinin tavan yapmasıyla birlikte, tek yön uçuş fiyatları ortalama 400 ile 500 dolar bandına yükseldi. Havacılık sektörü temsilcileri, sınırlı uçuş sayısı ve yoğun talep nedeniyle fiyatların bu seviyelere ulaştığını belirtirken, imkanı olanlar güvenli bölgeye geçmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

1300'DEN FAZLA ÖLÜ

Süreç, 28 Şubat tarihinde İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarla tırmanmıştı. İran'ın; Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef almasıyla genişleyen savaşta bilanço ağırlaşıyor. ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da sivil can kaybı yaklaşık 300'ü çocuk olmak üzere 1332 olarak açıklanırken ülkede altyapı hasarı da hızla artıyor.

